Pflanzenschutz ist das Thema

Im Winter 2019/20 bietet der Bayerische Bauernverband gemeinsam mit dem Maschinenring und dem VLF Pflanzenschutz-Sachkunde-Fortbildungen an. Die Fortbildungen finden unter anderem am Mittwoch, 20. November, 10 Uhr in Hirschaid, am Samstag, 18. Januar, 10 Uhr, in Stolzenroth, am Montag, 27. Januar, 13 Uhr, in Wiesengiech und am Freitag, 31. Januar, 13 Uhr, in Ebersbach statt. Referent ist Robert Bohla. Anmeldung unter Telefon 0951/96517-130, oder unter E-Mail an bamberg@bayerischerbauernverband.de. red