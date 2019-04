Pflanzenbörse am Samstag

Heuer findet die Pflanzenbörse des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege an einem Samstag, und zwar am 27. April, statt, teilt Vorsitzende Andrea Werner mit. Am und im Pfarrsaal werden ab 13.30 Uhr Gemüsepflanzen und Blumensorten angeboten. Wer selbst gezüchtete Pflanzen verkaufen will, meldet sich bei der Vorsitzenden (Telefon 09535/552). Den Nachmittag über gibt es Kaffee und Kuchen. alc