Pflanzenbörse am Samstag in Burk

Der OGV Burk lädt ein zur Pflanzenbörse am Samstag, 21. April, auf dem Parkplatz an der Seetal (beim Sportheim Burk) von 9.30 bis 11.30 Uhr. Mitgebrachte Pflanzen müssen beschriftet werden. Zudem weist der OGV darauf hin, das noch Plätze für die Busfahrt am Sonntag, 24. Juni, zur Landesgartenschau nach Würzburg frei sind. Ebenso gibt es freie Plätze für die Vier-Tages-Fahrt vom 30. August bis 2. September ins "Alte Land" nach Stade mit Besuch auf einem Obsthof. Infos bei Elisabeth Streubel, Tel. 09191/33458) und Rita Dörrich, Tel. 09191/31219. red