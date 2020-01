Pflanzenbautag in Lonnerstadt

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth veranstaltet am Mittwoch, 22. Januar, im Gasthaus "Zur Sonne", Mühlgasse 10 in Lonnerstadt, den Pflanzenbautag. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Schwerpunkte sind aktuelle Hinweise zum Pflanzenschutz im Getreidebau und Mais. So geht es etwa um die "Sichtweise des Züchterhauses Saatzucht Streng-Engelen auf Trockenheitstoleranz der Sortenzüchtung - Zwei Jahre Trockenheit". Weitere Themen sind zum Beispiel die neuen Kulap-Maßnahmen sowie Hinweise zur Auswirkung von Gewässerrandstreifen. Referenten sind Dieter Proff vom Fachzentrum Pflanzenbau am AELF Ansbach, Manfred Pöhmerer vom ER Mittelfranken sowie Nikolaus Ehnis und Nina Wellein vom AELF Fürth. red