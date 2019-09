Pflanzen-Tauschbörse und Schulbaum-Aktion

Zum festen Bestandteil im Jahresprogramm des Obst- und Gartenbauvereins Steinberg gehören die Pflanzen-Tauschbörse und die Schulbaum-Aktion. Beide Veranstaltungen finden am Samstag, 14. September, auf dem Vereinsgrundstück in der Weinbergstraße statt. Alle Interessierten können von 13 bis 16 Uhr auf dem Vereinsgrundstück Pflanzen jeglicher Art kostenlos bringen, tauschen oder einfach nur mitnehmen. Am Samstag geht auch die Schulbaum-Aktion in ihre nächste Runde. Erneut durften sich die Schulanfänger im Vorfeld ihren Lieblingsobstbaum aussuchen, den sie am Samstag geschenkt bekommen. Die Übergabe der Bäume an die Abc-Schützen erfolgt um 14 Uhr durch Bürgermeisterin Susanne Grebner. red