In der Nacht zum Freitag wurde aus einem Grundstück in der Kleinseebacher Straße eine Dipladenia samt Übertopf in Rattanoptik und eine Hortensie mit Übertopf im Gesamtwert von rund 45 Euro entwendet. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen, wird gebeten, sich mit der PI Erlangen-Land, Tel.: 09131/760-514, in Verbindung setzen.