Die KAB im Seelsorgebereich Bamberg-Ost und die KEB - Katholische Erwachsenenbildung Bamberg - laden am heutigen Freitag um 19 Uhr zu einem Vortrag in das Pfarrheim St. Heinrich ein. Karin Seubert aus Pommersfelden spricht über "Bibelpflanzen - die kulinarischen Gaben Gottes" . Die Referentin taucht mit ihrem Vortrag in die Symbolik und Bräuche ein und die Zuhörer werden so manches über deren gesundheitlichen und kulinarischen Wert erfahren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. red