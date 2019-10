Pflanzen ersetzen Antibiotika

Das Auftreten von immer mehr Keimen, die gegen die klassischen Antibiotika Resistenzen gebildet haben, führt zu einem Umdenken in der Medizin. Bei der Suche nach Alternativen gewinnen auch Pflanzen und ihre Inhaltsstoffe wieder an Bedeutung. Studien aus jüngerer Zeit zeigen, dass eine ganze Reihe von Pflanzen eine beträchtliche antibiotische Wirkung haben und vielleicht sogar für manche Therapie sinnvoller sind als die Gabe von Antibiotika.

Tee zum Verkosten

Ein Vortrag mit dem Titel "Antibiotisch wirksame Pflanzen" am Freitag, 18. Oktober, in der Scheune im Kräuter-Garten Martin Bauer in Vestenbergsgreuth stellt einige dieser Pflanzen und ihre möglichen Einsatzgebiete vor. Der einstündige Vortrag beginnt um 16 Uhr und es spricht Tobias Niedenthal von der Forschergruppe Klostermedizin. Zum Verkosten werden Griechischer Bergtee, Thymiantee und Erkältungstee angeboten. red