Pflanzen der Kindheit neu entdecken

Der Bund Naturschutz Bamberg führt am Sonntag, 9. September, eine Wildpflanzenführung durch. Dabei gibt es Informationen zur Verwendung bekannter Kräuter und Geschichten rund um Schafgarbe und Co. Die Führung der etwa zweistündigen Tour übernimmt Kräuterpädagogin Nora Pfeil. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Pettstadter Keller. red