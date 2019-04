Pflanzaktion, Workshops und Vorträge

Der Bürgerkreis Nord-Ost setzt sich aus Anwohnern zusammen, die sich ehrenamtlich seit vielen Jahren für ihren Stadtteil einbringen. So wurden bereits zahlreiche Maßnahmen im Stadtteil organisiert und umgesetzt. Demnächst sind folgende Veranstaltungen geplant:

Die nächste Bürgerkreissitzung im Quartier Nord-Ost findet am Montag, 29. April, im Begegnungsraum des Rotkreuzhauses, Am Steingraben 6, statt.

Blüh- und Grünflächen entstehen

Die nächste "Stadtteil in Bewegung"-Aktion findet am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rotkreuzhaus. An diesem Tag wird eine gemeinschaftliche Pflanzaktion im Stadtteil Nord-Ost umgesetzt, bei der gemeinsam mit der THW- und Rotkreuzjugend, dem Jugend- und Kulturzentrum sowie Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils Blüh- und Grünflächen angelegt werden. So soll etwa im Garten der Tagespflegeeinrichtung vom Rotkreuzhaus ein Sinnespfad entstehen.

Müllsammel-Aktion

Gleichzeitig soll an diesem Tag in einer Aktion Plastik- und sonstiger Müll im Bereich der Grünflächen und Randstreifen eingesammelt werden. Zum Abschluss wird es für alle Helferinnen und Helfer um 13 Uhr eine Brotzeit im Jugend- und Kulturzentrum am Geschwister-Scholl-Platz geben.

Von Mai bis Juli wird es ein interessantes Kursangebot mit Workshops und Vorträgen im Quartier Nord-Ost geben. Mit Unterstützung durch das Quartiersmanagement der Stadt Bad Kissingen, im Auftrag der Diakonie Schweinfurt und in Kooperation mit der VHS Bad Kissingen wurde ein interessantes Kursangebot zusammengestellt.

Veranstaltungsort ist der Begegnungsraum im Rotkreuzhaus. Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.badkissingen.de. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule.

Zu den Veranstaltungen des Bürgerkreises sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. red