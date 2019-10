Pflanzaktion in Königsberg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das dachte sich auch Markus Fastenmeier und holte eine Pflanzaktion nach. Er war zehn Jahre in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Josef in Königsberg als Gemeindereferent tätig. Ende August wechselte er als Ausbilder für Gemeindereferenten nach Würzburg. Zum Ende seiner Amtszeit hatte er eine Baumpflanzaktion geplant, die aber wegen der ungünstigen und trockenen Bodenverhältnisse verschoben werden musste. Jetzt war es aber so weit. Nach der Regenperiode war der Boden am Waldspielplatz locker genug, um Bäume einpflanzen zu können. Gemeinsam mit den Kindern und einigen Eltern nahm er den Spaten in die Hand, um elf Bäume zu setzen. Foto: Gerold Snater