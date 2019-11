Pflanzaktion Gemeindewald

Für interessierte Bürger bietet der Markt Maßbach am Samstag, 7. Dezember, eine Pflanzaktion im Gemeindewald an. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Parkplatz Lauertalhalle in Maßbach und an der Linde in Poppenlauer zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Anmeldungen bis 29. November in der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach, Tel. 09735/891 22 oder an zentrale@massbach . sek