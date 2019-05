Von 10 bis 17 Uhr lockt am Sonntag, 26. Mai, der traditionelle Pfingstmarkt die Bevölkerung wieder auf den Schlüsselfelder Marktplatz. Eine Vielfalt an Artikeln aus dem Haushalts-, Freizeit- und Genussmittelbereich bieten die zahlreichen Stände der Händler für Groß und Klein. Gerne darf auch an diesem Sonntag in den Geschäften gestöbert werden. Die einheimische Gastronomie verwöhnt die Besucher mit allerlei Leckereien. red