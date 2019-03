Die Pfingstfahrt der BLLV-Kreisverbände Lichtenfels/Bad Staffelstein und Weismain führt heuer von Montag, 10., bis Sonntag, 16. Juni, nach Südtirol mit Quartier in Villanders. Im Grödnertal und im Puez-Geisler-Nationalpark erleben die Teilnehmer hinreißende Berglandschaften. Im Eisacktal wird Dreikirchen erwandert und Brixen mit seinem berühmten Kreuzgang besucht. Im archäologischen Museum in Bozen wird der "Mann aus dem Eis" bewundert und am Nachmittag ist Messners Sommerburg Juval das Ziel. Trient mit seinen mittelalterlichen Bildwelten im Bischofspalast und eine Grappaprobe im Valsugana locken am Freitag. Auf der Heimreise wird in Innsbruck eine Mittagspause eingelegt. Einige Plätze, auch für Nichtmitglieder sind noch frei. Infos bei Hans Tremel, Telefon 09572/4923. red