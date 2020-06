Was hat das Pfingstfest mit Störungen zu tun? Auf den ersten Blick erst einmal nichts. Doch Kaplan Andreas Stahl stellte in seiner Predigt bei den Pfingstgottesdiensten am vergangenen Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Augustin die provokante These auf: "Pfingsten stört."

Höchstzahl schnell erreicht

Aufgrund der vorgegebenen Corona-bedingten Beschränkungen konnten in diesem Jahr nicht so viele Gläubige an den Gottesdiensten am Pfingstsonntag teilnehmen wie sonst üblich. Dennoch wurde die mögliche Höchstzahl an Gottesdienstteilnehmern erreicht, so dass einige Gläubige, die sich zuvor nicht angemeldet hatten, zunächst abgewiesen und auf andere Gottesdienste "verteilt" werden mussten.

Dass Störungen nicht immer willkommen sind, verdeutlichte Kaplan Stahl in seiner Predigt. Das beste Beispiel an Störung erlebe die Gesellschaft in der derzeitigen Krisensituation. "Allerdings merken wir doch aktuell auch, dass wir vieles erst durch unvorhergesehene Störungen schätzen lernen", sagte der Kaplan. "Zum Beispiel den jetzt wieder erlaubten Kontakt zu wertvollen Menschen, Restaurantbesuche, Gottesdienste besser mit Maske als gar nicht." "Störungen haben Vorrang." Diesen Merksatz hat Andreas Stahl nach eigener Aussage während seiner Ausbildung zum Religionslehrer mit auf den Weg bekommen. Und Störungen seien auch biblisch belegt. Stahl: "Ich sage an diesem Feiertag ganz frech: Pfingsten stört, Pfingsten wirbelt alles durcheinander: Brausen vom Himmel, Sturm, Zungen wie von Feuer, verschiedene Sprachen." Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst von Kantoren und Dekanatskirchenmusikerin Gabriele Hirsch an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst zeigte sich Kaplan Stahl zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der jetzt wieder erlaubten Gottesdienste in St. Augustin. So würden die Gläubigen intensiv die Möglichkeit zur Voranmeldung nutzen, "und rund 80 Prozent derer, die einmal den Gottesdienst unter Corona-Bedingungen mitgefeiert haben, sind auch wiedergekommen." Ku