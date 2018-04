Pfingstcamp bei der DJK

red



Der Bayerische Fußball-Verband veranstaltet in den Pfingstferien von Montag, 28. Mai, bis Mittwoch, 30. Mai, auf dem Sportgelände der DJK Don Bosco Bamberg in Wildensorg eine Ferien-Fußballschule. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig, auch Anfänger sind willkommen. Beginn ist an allen drei Tagen um 9 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Anmeldungen sind im Internet ( www.bfv.de/ferien ) möglich. Weitere Informationen erteilt BFV-Campleiter Hubert Richter (Telefon 09505/7771).