Pfiffige Ideen für "Pfiffikus"

Auch in diesem Jahr hat der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens "Pfiffikus" in Fischbach in liebevoller Handarbeit und vielen abendlichen Bastelstunden schöne Geschenkideen hergestellt. Verkauft werden diese bei einem zauberhaften kleinen Adventsbasar am kommenden Sonntag, 25. November, ab 9.45 Uhr nach dem Gottesdienst in der Jakobuskirche in Fischbach. Neben Adventskränzen gibt es heuer auch hübsche selbst gebastelte Karten, leckere Schokolade, stimmungsvolle Holzkerzen mit Rostflammen, delikates Chutney, herrlich aromatisches Glühweingewürz, dekorative Betonkerzenhalter, Badesalz zum Verwöhnen, eine geheimnisvolle "Adventszeit in der Tüte" sowie köstliche Lebkuchen - alles zum Verschenken für liebe Menschen oder natürlich auch, um sich selbst damit eine Freude zu bereiten. Gerne können alle Besucher während des Einkaufs ein Stück selbst gebackenen Kuchen essen und eine Tasse Kaffee trinken.

Der Erlös dieses Adventsbasars geht zugunsten des Fischbacher Kindergartens. Für die Kinder soll eine Bewegungsbaustelle in der Turnhalle angeschafft werden. Der Elternbeirat hofft auf guten Zuspruch und lädt ganz herzlich ein. hs