Pferdeweihnacht für einen guten Zweck

Ochs, Esel und die Schafe der Hirten kommen in der Weihnachtsgeschichte vor, aber keine Pferde. Das hindert Christian und Elke Reif in Schwürbitz allerdings nicht daran, zur Weihnachtszeit seit über zehn Jahren eine Pferdeweihnacht zu feiern. Nutznießer sind nicht nur ihre Pferde, sondern auch interessierte Kinder, Eltern und viele Erwachsene. Der Erlös der Veranstaltung kommt einer Tierschutzorganisation zugute.

Am Samstag, 28. Dezember, lädt das Ehepaar alle pferdebegeisterten Menschen und Kinder mit ihren Eltern ab 16 Uhr auf ihren Hof in Schwürbitz, Michelauer Straße 95, ein. Das Gelände ist weihnachtlich geschmückt, ein Lagerfeuer wird entzündet, und die Pferde werden vor die Kutsche gespannt.

Alle Kinder, die teilnehmen wollen, werden zu einer Kutschfahrt hoch zum Weihnachtsbaum vor den historischen Fachwerkhäusern eingeladen. Bei der letzten Fahrt steigt auch der Nikolaus in die Kutsche und kommt damit auf den Hof zu den Kindern mit kleinen Gaben. Die Pferde dürfen sich ihre Belohnung in Form von Äpfeln, Karotten und anderen Leckerbissen abholen, die an Bäumen aufgehängt wurden. Bei vorausgegangenen Aktionen wurde bereits mehrmals das Tierheim in Lichtenfels bedacht. kag