Pferdestärken

Die stetig und rasch wachsende Verkehrsdichte in der Bundesrepublik stellt die Verkehrsfachleute vor immer neue Probleme", meldete das Tageblatt am 23. April 1952. Neue Kennzeichen mussten deshalb her: In Stadt und Landkreis Coburg sollten die Kraftfahrzeuge das Zeichen "CO" erhalten. Das haben sie heute noch. Weitere Buchstaben waren zunächst nicht vorgesehen, nur (fortlaufende) Nummern. Die Zahlen 1 bis 49 999 galten fürs Stadtgebiet, 50 000 bis 99 999 für Landkreisfahrzeuge. Die Stadt würde mit ihrem Kontingent noch auskommen - hier waren Ende 2018 insgesamt 29 281 Fahrzeuge zugelassen. Im Landkreis hingegen waren es 72 264, wobei zu beachten ist, dass das Landkreisgebiet 1978 beachtlich vergrößert wurde. 1952 dürften das utopische Zahlen gewesen sein. Außerdem gab es Alternativen: "Arbeitspferde zum Verkauf", hieß es in einer Anzeige vom 26. April. Der Pferdehändler saß im Kanonenweg. sb