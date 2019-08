Pferde und Bridge: Noch freie Plätze

Die Hälfte der Ferien ist schon vorbei, die zweite Hälfte wartet darauf genossen zu werden. Wer noch ein paar Lücken in seiner Planung hat, kann sich noch immer für einige Veranstaltungen des Bad Kissinger Ferienspaß-Programms anmelden. So gibt es noch zwei Veranstaltungen für pferdebegeisterte Kinder mit freien Plätzen und eine Einführung in das königliche Kartenspiel Bridge.

Am Dienstag, 3. September, geht es für einen Tag auf einen Bauernhof in Hambach. Dort können die Tiere nicht nur beobachtet, sondern auch gestreichelt werden und wer Lust hat kann auf den braven Pferden und Ponys reiten, voltigieren und mit dem Planwagen fahren. Die Abfahrt erfolgt um 9.30 Uhr mit dem Bus ab dem JuKuZ Bad Kissingen und die Rückkunft ist für 18.30 Uhr in Bad Kissingen geplant.

Cowboy-Kutschfahrt

Am Donnerstag, 5. September startet um 12 Uhr eine Fahrt zur Forest Mountain Ranch nach Eckerts. Bei einer Cowboy-Kutschfahrt erwartet die Kinder eine tolle Erkundungstour rund um die Pferderanch. Nach der Fahrt stehen Ponyreiten und Spiele auf dem Programm.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann sich die Zeit auch mit Karten spielen vertreiben. Bridge spielt nicht nur Miss Marple mit ihren Freundinnen, sondern auch das Team des TSV Bad Kissingen im Saalbau. Alle Kinder ab zehn Jahren und auch Erwachsene sind am Mittwoch, 28. August, ab 14.30 Uhr eingeladen, an einer Einführung in dieses königliche Kartenspiel teilzunehmen. Man bekommt einen tiefen Einblick in die taktischen und strategischen Finessen des Spiels. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Anmelden kann man sich zu den Veranstaltungen noch unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de. red