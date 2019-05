"Pferde sind unsere Leidenschaft"

Dem Wohl der Pferde verschrieben hat sich der Kreisverband Bamberg der Vereinigung der Freizeitreiter und - fahrer in Deutschland (VFD). Die VFD ist das größte Netzwerk für Freizeitreiter und -fahrer und der zweitgrößte Reiterverband in Deutschland. Die Mitglieder sind satzungsgemäß in besonderer Weise dem Tierschutz, dem Naturschutz und der Umwelt verpflichtet.

Für sie sind Pferde Freizeitpartner, denen sie mit Empathie verbunden sind. Deshalb zählen auch eine pferdegerechte Haltung und der partnerschaftliche Umgang mit dem Pferd sowie eine lebenslange Fortbildung mit dem Ziel der Harmonie von Mensch und Pferd zu den Hauptzielen der mehr als 200 Mitglieder in Bamberg. Denn Pferde sind sehr soziale Wesen. Ihre Haltung und Ausbildung ist überaus anspruchsvoll. Viele Fehler basieren hier auf Unwissenheit und alten Dogmen, die sich hartnäckig halten.

Dies sind auch die Gründe, warum sich der neue Vorstand des Kreisverbands auf seine Fahnen geschrieben hat, besonders die Fortbildung und den Austausch unter den Pferdefreunden zu fördern. Renate Baierl, die den Vorsitz von Michaela Hohlstein übernommen hat, und ein Team mit Heike Kastner, Stefanie Marx, Katrin Ruckert, Tanja Schleicher, Hans-Georg Sesselmann und Birgit Wolfrum-Reichel bieten ein qualitativ hochstehendes Fortbildungsprogramm an.

Die fünf Fachvorträge jährlich zum Beispiel von Tierärzten, Physiotherapeuten, Gesundheitscoaches oder Kommunikationstrainern für Pferde vermitteln Wissen und zeigen Möglichkeiten, die Haltung, Ausbildung und den Umgang mit dem Pferd zu verbessern; für Mensch und Pferd Sicherheit zu schaffen. Dazu werden auch Vorführungen am Pferd angeboten, die das Erlernte vertiefen. Regelmäßige Reiterstammtische schaffen ein Forum, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen. Dieses regelmäßige jährliche Fortbildungsprogramm steht allen Interessierten offen und ist kostenlos.

Die VFD bietet zudem an besonders zertifizierten Ställen Pferdekunde, Pferdehaltung und Basisreitkunde bereits für Kinder ab acht Jahren oder auch Ausbildungen zum Geländereiter (ab 14 Jahren), Wanderreiter (ab 16 Jahren) und Rittführer (ab 18 Jahren) an.

Ein besonderes Highlight hat die VFD Bamberg im Juli zu bieten: die Equinight - die neue Comedy-Show von und mit Michael Geitner am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr, und den Equiday - den großen Wissenstag für Freizeitreiter ebenfalls mit dem bekannten Pferdetrainer - am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 17 Uhr. Show und Wissenstag finden am Freizeitreitstall in Schammelsdorf statt. Karten sind erhältlich bei Reitsport Scheidt in der Lichteneiche, Schaukelpferd in Hallstadt oder bei VFD Bamberg, Tel. 0176/ 21174483.

Infos zum Kreisverband Bamberg der VFD gibt es auf www.vfd-bayern.de/Regionales oder bei Renate Baierl unter Tel. 0176/21174483. red