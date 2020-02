Pferd liegt auf der Autobahn

Bei voller Fahrt fiel am Samstag auf der Autobahn A 9 ein Pferd aus dem Anhänger. Die Polizei sperrte für die Bergung die Autobahn

Am Samstagnachmittag war eine 33-jährige Frau aus Baden-Württemberg mit ihrem -Pferdea-Anhängergespann auf der Autobahn A9 in Richtung Berlin unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Marktschorgast trat der achtjährige Hannoveraner so wuchtig gegen die Hecktüre des Anhängers, dass die Türverriegelung brach und das Pferd bei voller Fahrt aus dem Anhänger auf die Autobahn fiel.

Der Eigentümerin des Pferdes gelang es, das Tier auf der Autobahn einzufangen und auf dem Standstreifen in Sicherheit zu bringen. Dennoch musste die Fahrbahn dazu kurzfristig durch die Polizei komplett gesperrt werden. Unter Polizeibegleitung wurde letztendlich das verletzte Pferd sowie der demolierte Anhänger von der Autobahn geleitet.

Durch den Sturz auf die Autobahn erlitt das Pferd zahlreiche Schürfwunden, wurde jedoch glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Das Pferd wurde durch den hinzugerufenen Tierarzt einer Pferdeklinik aus dem Bereich Bayreuth medizinisch versorgt. pol