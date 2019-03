Pfeiler angefahren und dann geflüchtet

In der Scherleshofer Straße in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) wurde vermutlich in den Nachmittagsstunden des vergangenen Mittwoch ein gemauerter Pfeiler aus Klinkersteinen angefahren. Hierdurch wurde nicht nur dieser, sondern auch ein Briefkasten in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. pol