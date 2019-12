Pfefferspray ins Gesicht des Kontrahenten

Während eines Streits sprühte am Dienstag um 5.45 Uhr ein 36-Jähriger seinem Kontrahenten Tierabwehrspray ins Gesicht, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Bei dem Streit in der Ketschendorfer Straße attackierten sich die beiden Männer gegenseitig. Da der Nutzer des Pfefferabwehrsprays bei Eintreffen der Polizeikräfte äußerst aggressiv war und unter Alkoholeinfluss stand, nahmen ihn die Coburger Polizisten in Gewahrsam. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,54 Promille an. Gegen die beiden Streithähne wird nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. pol