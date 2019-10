Pfarrweisach siegt in Coburg hoch

Die Fußballer des TV Ebern (10.) haben am Tag der Deutschen Einheit knapp mit 2:1 beim Tabellenschlusslicht TSVfB Krecktal gewonnen. Klar mit 6:2 gewann der TSV Pfarrweisach (11.) beim SV Bosporus Coburg (12.). Der Ranglistenvorletzte Spfr. Unterpreppach verlor mit 1:2 beim Spitzenreiter TSV Meeder. TSV Meeder - Spfr. Unterpreppach 2:1 (1:0)

Der Gast stand tief und wartete auf Konter. Gute Möglichkeiten ließ aber vor allem der TSV fahrlässig aus. In der 30. Minute fiel die verdiente Führung durch Gemeinder nach Vorarbeit von Krauser. Einen schnell vorgetragenen Angriff schloss der Torjäger gekonnt ab.

Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel verfahrener. Ein Spieler der Gäste wurde nach Meinung des Unparteiischen an der Strafraumgrenze regelwidrig angegangen. Es gab Elfmeter (51.), doch Mölter scheiterte am glänzend aufgelegten Torwart-Spielertrainer Bauer. Im Anschluss verlor der TSV immer mehr die Ordnung und überließ dem Gast mehr Spielanteile. Mit viel Glück hielt die knappe Führung. Als sich L. Dressel durchspielte und Gemeinder bediente, sorgte der zweifache Torschütze für die Entscheidung (2:0, 80.). Erst in der Nachspielzeit kam der Gast zum verdienten Anschlusstreffer. Ein Stürmer wurde vom Heimtorwart zu Fall gebracht und D. Derra verwandelte sicher zum 2:1. SV Bosporus Coburg -

TSV Pfarrweisach 2:6 (0:4)

Die Heimelf verschlief die ersten Hälfte komplett und lag nach Toren von Pecht (11.), Cholewa (37.), Schörner (44.) und wieder Pecht (45.) mit 0:4 hoffnungslos im Hintertreffen. Demirezen verkürzte zwar schnell auf 1:4 (47.). Und als Schneider nur acht Minuten später das 2:4 gelang (55.), keimte Hoffnung im Lager der Coburger auf, doch Stöhr (67.) nach schöner Vorarbeit von Schneidawind und Schörner (88.) stellten den Vier-Tore-Abstand wieder her. TSVfB Krecktal -

TV Ebern 1:2 (0:1)

Hart kämpfen mussten die Eberner, um sich knapp mit 2:1 (1:0) in Krecktal durchzusetzen. Die "Turner" lagen zur Pause mit 1:0 vorne. Zu spät kam der Anschlusstrefer der Gastgeber. - Tore: 0:1 Zettelmeier (24.), 0:2 F. Geuß (76.), 1:2 Dürr (90., Foulelfmeter. - Gelb-Rote Karten: - / Baum (90.), Kraft (90.+3) / Rote Karten: Paul P. (43.), Dürr (90.+3) / Zettelmeier (43.) / Zuschauer: 80 red