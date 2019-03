Pfarrweisach kämpft und verliert

Während der TSV Pfarrweisach und der SV Heilgersdorf verlieren, gewinnt der TV Ebern seine Partie in der Fußball-Kreisliga Coburg.

Kreisliga Coburg

FC Coburg II - SV Heilgersdorf 3:0

Der FC Coburg II holte sich gegen den abstiegsbedrohten SV Heilgersdorf einen klaren Heimsieg. Coburg erwischte einen Blitzstart: Carl-Philipp Schiebel setzte einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 ins Torwarteck (4.). Coburg blieb durch Daniel Eckstein brandgefährlich: Erst schob der Goalgetter frei vor SV-Keeper Ralf Baum das Leder am langen Pfosten vorbei (15.), dann ließ er zwei Gegner ins Leere laufen und traf zum vorentscheidenden 2:0 (19.). Heilgersdorf gab sich nicht auf, scheiterte jedoch mehrfach am glänzend aufgelegten FCC-Torwart Daniel Shabestari. Nach einer Stunde war der Drops dann gelutscht: Nach einem Freistoß von Henrik Guhling behinderten sich drei Heilgersdorfer gegenseitig, Maximilian Popp verwandelte den Abpraller. TSG Niederfüllbach - TSV Pfarrweisach 0:1

Dank eines Treffers in der Schlussminute gewann die TSG das Heimspiel gegen den TSV Pfarrweisach zwar glücklich, jedoch verdient. Marc Schramm und Christian Fischer fanden ihren Meister im glänzend parierenden Gästetorwart Pascal Zürl (35., 38.). Direkt nach Wiederanpfiff stand erneut Zürl im Mittelpunkt, der eine Direktabnahme Christian Fischer klasse parierte. Pfarrweisach arbeitete ausschließlich defensiv, ehe Joey Zenker in der 70. Minute die Partie beinahe auf den Kopf stellte: Seinen Schuss nach einem Konter stoppte Sebastian Pirsch auf der Linie. In der 90. Minute wurde der bis dahin so überragende Zürl zum tragischen Helden - er ließ eine Flanke direkt vor die Füße von Marc Schramm fallen, der schloss aus acht Metern eiskalt ab. TSV Staffelstein - TV Ebern 3:4

Nach einem Foul in der 16. Minute an Simon Fischer zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Maximilian Dietz sicher zum 1:0. Durch ein Eigentor kam der TV Ebern zum Ausgleich (21.). In der 30. Minute war es Simon Fischer, der einen Freistoß, den TVE-Schlussmann Kapell nicht festhielt, zum 2:1-Pausenstand einschob. In der 69. Min. flankte Lukas Geuß von rechtsaußen flach in die Mitte, wo Matthias Schmitt das 2:2 markierte. Einen Fehler in der TSV-Abwehr bestrafte Johannes Fischer zur 3:2-Gästeführung. Doch die Heimelf glich nur zwei Minuten durch Simon Fischer später aus. In der 86. Minute ließ Nico Hohnhausen die Gäste mit dem Treffer zum 4:3-Endstand jubeln.

Kreisklasse Itzgrund

TSV Cortendorf - SF Unterpreppach 0:5

Der Tabellenführer aus Unterpreppach gab sich beim Kellerkind keine Blöße. Philipp Müller erzielte den einzigen Treffer der ersten Hälfte (10.), nach dem Seitenwechsel legte Kevin Grubelnig schnell nach (48.). Ein Doppelpack von Dennis Derra (63., 69.) wischte alle Zweifel am Gästesieg beiseite, den fünften Treffer markierte Jürgen Lutsch fünf Minuten vor Schluss. TSV Scherneck - SG Eyrichshof/Ebern 5:0

Das war deutlich: Die SG Eyrichshof kassierte in Scherneck eine ordentlich Klatsche. Während die Gäste in der ersten Hälfte noch einigermaßen Schritt hielten, brachen sie in der Schlussphase total ein. Martin Klöpsch sorgte für die Führung des TSV (27.), bis zum Halbzeitpfiff blieb es vorerst dabei. Sebastian Dressel traf gleich nach Wiederanpfiff zum 2:0 (46.), ab der 70. Minute war es um die SGE geschehen: Valentin Gera (73.) und Niklas Trommer (84., 88.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. red