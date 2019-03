Pfarrweisach holt Remis

Der Kreisligist TSV Pfarrweisach behielt gegen den TSV Staffelstein einen Zähler, der Kreisklassist Hafenpreppach ging leer aus.

Kreisliga Coburg

TSV Pfarrweisach - TSV Staffelstein 2:2

Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern, die mehr Durchschlagskraft entwickelten und hinten nichts zuließen. In der 28. und 33. Minute sorgte ein Doppelschlag von Florian Pecht für die 2:0-Führung zur Halbzeit. Sechs Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Simon Fischer auf 1:2, danach kamen die Gäste immer stärker auf, während der TSV sein Glück mit langen Bällen versuchte. In der Nachspielzeit sorgte Zipfel für den Ausgleich der Gäste.

Kreisklasse Itzgrund

SV Hafenpreppach - Spvg Eicha 1:2

Die Gastgeber waren im zweiten Durchgang ebenbürtig, doch fehlte das Quäntchen Glück im Abschluss. Per Strafstoß brachte Adrian Dürr die "Trächer" in Führung (5.), noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Jannik Schultheiß für die Gäste auf 2:0 (39.). Nach Wiederbeginn war es doch vorbei mit der Dominanz der Gäste aus Eicha. Hafenpreppach erhöhte die Schlagzahl, doch reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Adrian Wolf per Elfmeter (73.). di