Pfarrweisach hält den Anschluss nach oben

Mit dem 2:0 gegen die Coburg Locals (5.) sind die Fußballer des TSV Pfarrweisach (3.) im Rennen um die Führung in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels geblieben, zumal sich Spitzenreiter SC Ebersdorf ein 1:1 gegen die TSG Niederfüllbach (13.) geleistet hat. Der SV Heilgersdorf (8.) schlug den SV Großgarnstadt (10.) ebenfalls mit 2:0. Der TV Ebern (6.) musste sich beim SV Ketschendorf (4.) mit 0:3 geschlagen geben.



TSV Pfarrweisach -

Coburg Locals 2:0

Kurzfristig mussten die Gastgeber auf ihren Stammtorhüter verzichten, Feldspieler Schönmann musste zwischen die Pfosten und machte seine Sache gut. Insgesamt entwickelte sich bei hochsommerlichen Temperaturen eine Partie, bei der beide Mannschaften über weite Strecken abwartend operierten. Der TSV hatte im Feld leichte Vorteile, während sich die Locals mehr oder weniger auf Konter verlegten. Spielertrainer Daniel Schneidawind brachte den TSV in Führung (9.). Auch im zweiten Abschnitt tat sich nicht allzu viel vor beiden Gehäusen. Die endgültige Entscheidung fiel sechs Minuten vor dem Abpfiff durch Dominik Och mit dem 2:0.



SV Heilgersdorf -

SV Großgarnstadt 2:0

Der SV Heilgersdorf verdiente sich den "Dreier" mit sehr großem Einsatz, ohne spielerisch zu glänzen. Die Großgarnstadter spielten zwar robust mit, hatten jedoch nur eine Torchance. Der erste gute Spielzug in der 20. Minute brachte bereits die Führung für den SVH: Eine Flanke von Goldschmidt legte Weiß zurück auf seinen Kapitän Deschner, dieser schob zur Halbzeitführung ein. Heilgersdorf kam hellwach aus der Kabine: Nach Ballgewinn im Mittelfeld passte Seifert auf Weiß, der schob eiskalt zum 2:0 ein (48.). In der 58. Minute hätte Goldschmidt den Sack zumachen müssen, scheiterte jedoch aus kurzem Winkel an Gästekeeper Hoppe. Nach einer Flanke von Goldschmidt kam Matthias Schmidt in der 75. Minute frei zum Kopfball, der Ball ging aber über das Gehäuse. Fast hätte sich die Fahrlässigkeit gerächt, Carl vergab aber die einzige Chance der Gäste (80.).



SV Ketschendorf -

TV Ebern 3:0

Im Spiel gegen den Tabellensechsten aus Ebern war der SVK von Beginn an spielbestimmend. Nach einigen vergebenen Chancen erzielte Spielertrainer Patrick Schuberth in der 20. Minute das verdiente 1:0 aus 25 Metern. Torhüter Jens Kapell stand dabei zu weit vor seinem Gehäuse. Der Gastgeber drückte weiter auf Ergebniserhöhung, die in der 29. Minute nach schöner Vorarbeit von Tolga Jungkunz durch Silvio Siegel erfolgte. Bis zur Halbzeit hätte Ketschendorf die Führung weiter ausbauen können, jedoch scheiterten die Versuche am Keeper. In der 68. Minute besorgte Philipp Bauer nach schöner Einzelleistung das Endergebnis.



TBVfL Neustadt-Wild. -

TSVfB Krecktal 1:3

Bei bestem Fußballwetter standen sich zwei Fusionsvereine gegenüber, wobei der Gast am Ende die Oberhand behielt. Durch drei schnelle Tore von Pietsch (17.), B. Weikard (24.) und Tranziska (28.) stellte der TSVfB die Weichen bereits nach knapp einer halben Stunde auf Sieg. Erst nach der Pause wurde die Heimelf aktiver und versuchte zum Anschluss zu kommen, was erst in der 84. Minute durch den reaktivierten Marco Fleißner passierte - doch das Tor kam zu spät. di/red