Pfarrweisach bittet zum Derby

Zum Nachbarderby in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels erwarten die Fußballer des TSV Pfarrweisach (3.) den SV Heilgersdorf (7.). Der TV Ebern (8.) ist beim VfB Einberg (2.) gefordert.

TSV Pfarrweisach -

SV Heilgersdorf

Die Heilgersdorfer erspielten sich in den letzten beiden Partien vier Punkte, somit dürften sie für die Pfarrweisacher ein echter Prüfstein sein. Pfarrweisach musste zuletzt in Großgarnstadt eine knappe Niederlage einstecken, blieb jedoch im Rennen um die beiden vorderen lukrativen Plätze, zu denen sich nun auch noch der SV Ketschendorf gesellt hat.

VfB Einberg - TV Ebern

Nach dem gelungenen Auftakt nach der Winterpause mit zwei Auswärtserfolgen setzte es für den TV Ebern vier Niederlagen mit 1:12 Toren. Erneut wartet auf die "Turner" beim VfB Einberg ein schwerer Gang. Doch auch die Gastgeber haben nach der Winterpause noch nicht so richtig Tritt gefasst. Auch sie laufen ihrer Bestform hinterher. Somit sollten die Gäste nichts unversucht lassen, um vielleicht mit einem Remis wieder ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern.

TSV Staffelstein -

TSVfB Krecktal

Die Krecktaler um Spielertrainer Frembs können mit dem bisherigen Saisonverlauf voll zufrieden sein. Sie sind nach der Winterpause auch gut aus den Startlöchern gekommen. Sie nehmen als Aufsteiger den sechsten Tabellenplatz ein und wollen diesen in Staffelstein (9.) untermauern. Die Gastgeber spielten spielten zuletzt mit wechselnden Erfolgen. Doch auch sie können ohne großen Druck aufspielen, zumal bei elf Punkten Vorsprung auf die Relegation bei noch sechs Spielen nichts mehr anbrennen dürfte. di