Am Sonntag, 15. September, findet die 43. Pfarrwallfahrt "Verklärung Christi" Forchheim nach Weilersbach statt. Die Fußwallfahrer laufen um 8.30 Uhr los. Um 10.30 Uhr ist Abfahrt an der Kirche mit dem Bus nach Weilersbach. Um 11 Uhr findet der Gottesdienst in Weilersbach statt, anschließend ist Mittagessen. Die Rückfahrt mit dem Bus ist um 13.30 Uhr geplant. red