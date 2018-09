Pfarrwallfahrt nach Weilersbach

Am Sonntag, 16. September, findet die Wallfahrt der Pfarrei Verklärung Christi zur heiligen Anna nach Weilersbach statt. Treffpunkt für die Fußwallfahrer ist um 8.30 Uhr vor der Kirche Verklärung Christi, Ecke Kantstraße/Bammersdorfer Straße. Die Buswallfahrer treffen sich um 10.30 Uhr ebenfalls vor der Kirche. Der Wallfahrtsgottesdienst in der Kirche St. Anna in Weilersbach beginnt um 11 Uhr, es zelebriert Pfarrer Löhr. Anschließend bietet die Pfarrei St. Anna ein kleines Mittagessen an. Die Rückfahrt mit dem Bus erfolgt gegen 13.30 Uhr. Die Strecke für die Fußwallfahrer ist mit sieben Kilometern relativ kurz und verläuft landschaftlich schön über die Feldwege der Örtelbergweiher und über Waldwege nach Weilersbach. Sie ist geeignet für alle, die keine längere Strecke laufen möchten, sich aber Schotterwege und einen kleineren Anstieg zutrauen. Für Rückfragen steht das Pfarrbüro Verklärung Christi unter Telefon 09191/2912 zur Verfügung. red