Pfarrwallfahrt nach Lisberg

Die Kirchengemeinde veranstaltet eine Pfarrwallfahrt Dankenfeld/Kirchaich zur Heiligen Dreifaltigkeits-Kirche in Lisberg am Samstag, 14. September. Die acht Kilometer lange Fußwallfahrt beginnt um 6.30 Uhr ab der Kirche in Kirchaich. Die Fahrradwallfahrt startet um 8.15 Uhr ab Priesendorf Kirche. Die Buswallfahrt startet um 8.40 Uhr ab Dankenfeld, 8.45 Uhr ab Kirchaich und 8.50 Uhr ab Priesendorf. Um 9 Uhr treffen sich alle Gruppen bei Grimmer Maschinenbau zur Aufstellung der Wallfahrt zur Lisberger Kirche (etwa 1,2 Kilometer), der Bus fährt auch direkt zur Kirche. Die Eucharistiefeier findet um 10 Uhr statt, anschließend gibt es einen Imbiss. Die Busrückfahrt ist um 12.15 Uhr bzw. 12.30 Uhr. Eine Spende für die Busfahrt wird erbeten. Wegen der Teilnehmerzahl (für Bus und Imbiss) ist eine Anmeldung bis 5. September notwendig im Pfarramt St. Bartholomäus, Hauptstraße 40, 96170 Priesendorf. red