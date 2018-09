Pfarrwallfahrt nach Eggenbach

Das katholische Pfarramt Altenbanz/Banz teilt mit, dass am Sonntag, 16. September, die Pfarrwallfahrt des Banzer Stifts nach Eggenbach stattfindet. Abmarsch ist um 8.15 Uhr an der Filialkirche Maria Königin in Nedensdorf. Das Wallfahrtsamt in Eggenbach beginnt laut Ankündigung um 10.30 Uhr. red