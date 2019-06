Pfarrversammlung St. Georg am Montag

Am Montagabend, 24. Juni, findet von 20 bis 21 Uhr im Pfarrsaal am Kirchplatz die Pfarrversammlung der St.-Georgspfarrei statt. Dabei werden Mitglieder aus Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung sowie die Kita-Verwalter über diverse Projekte informieren und Zahlen, Daten und Fakten transparent machen. Themen sind unter anderem der neue Seelsorgebereich mit den Pfarreien Adelsdorf und Aisch, die Ausgaben in Zusammenhang mit der Kirchenrenovierung, das Spendenaufkommen, die Baumaßnahmen in den Kindertagesstätten, die Kirchenverwaltungswahlen im vergangenen Jahr sowie der Bau einer Lourdesgrotte. Das katholische Pfarramt lädt alle Interessierten dazu ein. red