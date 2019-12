Pfarrstelle für Mützlitz

Pfarrerin Nina Mützlitz, die in den letzten drei Jahren ihren Probedienst als Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Herzogenaurach getätigt hat, hat sich auf die zweite Pfarrstelle in Herzogenaurach erfolgreich beworben, so dass sie nun dauerhaft auf dieser Stelle bleiben kann. Sie wird am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, um 11 Uhr im Gottesdienst im Martin-Luther-Haus im Lohhof durch Dekan Peter Huschke in ihr Amt eingeführt. red