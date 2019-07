Am heutigen Samstag findet ab 9 Uhr ein Arbeitseinsatz im Pfarrsaal statt. Im Zuge der Pfarrsaalrenovierung stehen die Demontage der Holzdecken im WC, Vorraum, Bühne und am Außenwindfang an. Ebenso müssen die Bodenfliesen in den Toiletten, dem Vorraum und in der Küche entfernt werden. Wer geeignete Werkzeuge hat, kann diese gerne mitbringen. Die Kirchenverwaltung freut sich über zahlreiche Helfer. red