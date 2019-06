Am Sonntag, 30. Juni, begeht die katholische Pfarrei Herz-Jesu ihr Patrozinium. Die neugotische Kirche wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. Bereits heute ist der eigentliche Tag des Patroziniums, um 18 Uhr findet das Rosenkranzgebet statt und um 18.30 Uhr eine Heilige Messe. Der Festgottesdienst ist am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr. red