Pfarrkirche St. Andreas feiert "Geburtstag"

Die Kirche St. Andreas steht nicht nur im Mittelpunkt des alten Ortskerns des Spankorbmacherdorfes Mistelfeld , sondern um sie dreht sich auch alles am Wochenende: Die Pfarrkirche hat nämlich "Geburtstag". Ein abwechslungsreiches Programm ist auch für Besucher aus den umliegenden Dörfern und aus der Kreisstadt Lichtenfels gedacht. Was wäre eine Kirchweih ohne Festgottesdienst? Pater Jörg, die Urlaubsvertretung von Pfarrer Henryk Chelkowski aus Salzburg, wird die Vereine, Gruppierungen, Fahnenabordnungen und alle Gläubigen, denen der Weg nicht zu anstrengend ist, am Kirchweihsonntag, 1. Juli, um 8.15 Uhr am Feuerwehrhaus abholen. Die Leuchsentaler Blasmusik wird das Marschtempo vorgeben und auch für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgen. Am Samstagabend, 30. Juni, spielt ab 19.30 Uhr die fünfköpfige Band "WART a-moll", und der Alleinleinunterhalter Toni sorgt am Sonntag ab 17 Uhr für ausgelassene Biergartenmusik. Peter Hofmann wird zum Kirchweihausklang am Montag ab 18 Uhr die Gäste bestens unterhalten. Die Leuchsentaler Blasmusik wird am Freitag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr im Gasthof Fischer zum Dämmerschoppen aufspielen. Der Samstag steht im Zeichen des traditionellen Kerwa-Ständchens, bei dem die Musiker ab 11 Uhr durch die Straßen ziehen. Danach begrüßen sie gegen 18 Uhr im Gasthof Schuberth die Gäste zur Siegerehrung des Kerwaschießens. Zum Kirchweihausklang gehört natürlich der Hahnenschlag im Biergarten von Hans Fischer am Kirchweihmontag.