Pfarrgemeinderat würdigt eine "Kümmerin"

Erst im vergangenen Jahr wurde Brigitte Hamm wieder in den Pfarrgemeinderat Zeil gewählt. Doch aus persönlichen Gründen ist sie zurückgetreten und wurde beim sonntäglichen Abendgottesdienst am Käppele würdig verabschiedet.

Zahlreich sind ihre Tätigkeiten in der Pfarrei. Sie ist als Gottesdienstbeauftragte, Mesnerin des Käppele, Autorin für kirchliche Belange und als "Mädchen für alles" tätig. Ob am Käppele nach Hochzeiten wenig sinnvolle Hinterlassenschaften zurückbleiben oder der Keller vollläuft, sie ist eine "Kümmerin", wie es bei der Verabschiedung hieß. Und auch die familiäre Situation ist nicht immer einfach. So zog sie jetzt einen Schlussstrich unter eine ihrer vielen kirchlichen Tätigkeiten, eben die im Zeiler Pfarrgemeinderat.

"Ich danke dir für diese Lektion." Mit diesen Worten, übergreifend aus der Predigt, sprach Pfarrer Michael Erhart die Verabschiedung an. Er dankte Brigitte Hamm für den Mut, auch einmal nein sagen zu können, nicht alles halbherzig zu machen, sondern das, was man tut, mit vollem Engagement.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Sabine Zimmer, dankte ihr für ihre Bereitschaft und die guten Begegnungen in den letzten Jahren. Eine grüne Pflanze, Zeichen der Hoffnung, übergab sie als Geschenk. Diese wird einen würdigen Platz in der Küche finden.

Denn so kennen die Zeiler die Brigitte Hamm. Sie ist immer am Denken, stets besorgt und bemüht, dass das ihr Anvertraute auch wirklich gut läuft. "Dafür sind wir ihr als Pfarrei sehr dankbar", betonte Sabine Zimmer. Der Pfarrgemeinderat war stark bei der Verabschiedung vertreten und bekundete so Solidarität mit Brigitte Hamm. red