Züntersbach 31.10.2019

Pfarrgemeinderat wird neu gewählt

Die Pfarrgemeinderatswahl 2019 für die Kirchengemeinde Züntersbach findet am Sonntag, 10. November, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Pfarrsaal der Kirche in Mottgers statt. sek