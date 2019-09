In der Nüdlinger Pfarrkirche findet am Sonntag, 22. September, um 10 Uhr ein Caritas-Gottesdienst statt. Anschließend veranstaltet der Pfarrgemeinderat ein Weißwurstfrühstück in der alten Schule. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Caritasverband. sek