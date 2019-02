Pfarrgemeinderat diskutiert Gottesdienstzeiten

Der katholische Pfarrgemeinderat Münnerstadt hat sich für moderate Veränderungen in der Gottesdienstordnung der Pfarrei ausgesprochen. Die Diskussion um die Anzahl der Gottesdienste war wichtigster Tagesordnungspunkt der jüngsten Sitzung.

Im März muss dann der gemeinsame Ausschuss der Pfarrei über die endgültigen Veränderungen entscheiden, da auch die Pfarrgemeinderäte der Filialgemeinden Althausen, Brünn, Burghausen und Reichenbach mit dem Thema befasst sind und eine gemeinsame Lösung gefunden werden muss.

"Wir müssen die Gottesdienste verändern", dies betonte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ulrike Jira in der Sitzung. Hintergrund ist, dass seit dem Tod von P. Winfried Pfeuffer ein Seelsorger fehlt, der am Sonntag Gottesdienste mit übernehmen kann. Der Pfarrgemeinderat hat sich nun für eine stärkere Einbindung von Wortgottesdiensthelfern ausgesprochen. Diese können einmal pro Monat auch in Münnerstadt einen Wortgottesdienst am Sonntag gestalten. Damit bliebe die Zahl der Gottesdienst-Angebote unangetastet und würde dennoch die beiden Geistlichen entlasten, sofern beide anwesend sind.

Deshalb sprach sich der Münnerstädter Pfarrgemeinderat während der Ferienzeiten für eine Reduzierung der Sonntagsgottesdienste auf drei aus. Dies würde bedeuten, dass es zu diesen Zeiten in Münnerstadt immer am Sonntag um 10.30 Uhr eine Messfeier gibt, während es während der Ferien in den Dörfern Ost und West jeweils 14-tägig eine Vorabendmesse oder einen Sonntagsgottesdienst (9 Uhr) gibt.

Veränderungen kündigte Stadtpfarrer P. Markus Reis auch für Vereinsgottesdienste an. Es wird beispielsweise immer schwieriger, sonntägliche Vereinsmessen außerhalb der Stadtpfarrkirche aufrecht zu erhalten. Man will anregen, Vereinsgottesdienste um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit der Gemeinde zusammen zu feiern.

Pfarrgemeinderätin Elisabeth Düring sucht Interessierte, die sich im Arbeitskreis "Schöpfung bewahren" engagieren. Der Arbeitskreis organisiert die Alu-Sammlungen (wieder am 30. März) und bereitet die Flurprozession vor. In diesem Jahr führt diese am 28. Mai von Münnerstadt nach Althausen.

P. Markus Reis und Kirchenverwaltungsmitglied Hans Zenk berichteten aus der Kirchenverwaltung. So gab es Informationen zur anstehenden Kirchenrenovierung. So wird auch ein Vertreter des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) das Kirchendach in Augenschein nehmen. Der LBV geht davon aus, dass dort Fledermäuse leben.

Hingewiesen wurde erneut auf den Verkauf von gestalteten Schreibblöcken und Tassen zugunsten der Kirchenrenovierung. Bis Ostern sind die Artikel noch bei Eisen Krais erhältlich, danach dann im Münnerstädter Pfarrbüro.