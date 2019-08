Das Pfarrfest der Pfarrgemeinde St. Vitus wird am Samstag, 17. August, um 18 Uhr mit dem Dämmerschoppen eröffnet. Zu essen gibt es die Spezialität Saure Lunge/Herz sowie Salzknöchle und Gegrilltes. Am Sonntag, 18. August, findet um 9.30 Uhr der Festgottesdienst statt. Danach geht's auf zum Frühschoppen mit anschließendem Mittagstisch. Zur Kaffeezeit werden beim Pfarrfest in Sterpersdorf wieder selbst gebackene Kuchen und Küchla angeboten. red