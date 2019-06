Pfarrgemeinde auf großer Fahrt

Nach Konstanz führte ein Ausflug der Pfarrgemeinde Mainroth. Einen ersten Zwischenstopp legte die Reisegruppe in Friedrichshafen ein, wo eine Besichtigung des Zeppelinmuseums samt Rundflug auf dem Programm stand.

Mit der Autofähre setzte der Reisebus dann nach Konstanz über. Bei einer Stadtführung erkundeten die Ausflügler die Altstadt und erfuhren dabei viel über die Geschichte der Stadt, die von 1414 bis 1418 im Mittelpunkt des Interesses stand, als hier das Konzil zur Papstwahl stattfand. Der tschechische Reformator Jan Hus, der seine Glaubenslehre nicht widerrufen wollte, wurde hier während des Konzils 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. An die Konzilszeit erinnert auch die Imperia-Statue an der Hafeneinfahrt in Konstanz, die 1993 enthüllt wurde.

Weitere Ziele des Ausflugs waren unter anderem die Reichenau, die größte Insel des Bodensees, das Pfahlbaumuseum in Uhldingen und die "Blumeninsel" Mainau. koh