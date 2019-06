Ein Pfarrfest zum Fronleichnamstag richtet der katholische "Männerverein Casino" Altenkunstadt am Donnerstag, 20. Juni, auf dem Gelände des Pfarrheims Sankt Kilian in der Klosterstraße aus. Das gesellige Treiben beginnt im Anschluss an die Prozession gegen 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Zu Fassbier gibt es Steaks und Bratwürste. Mittags können sich Besucher Schnitzel schmecken lassen. Kaffee und Kuchen gibt es am Nachmittag. Der Vorstand bittet um Kuchen- und Tortenspenden. Das Backwerk kann am Mittwoch, 19. Juni, ab 17 Uhr sowie an Fronleichnam ab 7.30 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden. bkl