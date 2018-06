Pfarrfest und Seniorentag

sek



Die Pfarrgemeinde Euerdorf feiert am Sonntag, 24., und Montag, 25. Juni ihr Pfarrfest. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend herrscht Festbetrieb im Pfarrgarten. Zur Unterhaltung spielen ab 16 Uhr die "Wasserlöser Pfannenflicker". Am Montag steht um 14 Uhr ein Seniorengottesdienst auf dem Programm, ab 15 Uhr herrscht wieder Festbetrieb und ab 19 Uhr unterhalten zum Festausklang die Euerdorfer Musikanten.