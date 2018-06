Pfarrfest und Ministranteneinführung

sek



Die Pfarrei St. Laurentius in Reiterswiesen feiert am Sonntag, 24. Juni, ihr Pfarrfest. Beginn ist um 10.15 mit einer Messfeier, bei der die neuen Ministranten eingeführt werden. Danach herrscht Festbetrieb am Pfarrheim. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.