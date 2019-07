Pfarrfest St. Nikolaus in Ebermannstadt

Die katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus begeht am Sonntag, 21. Juli, ihr Pfarrfest. Den Auftakt bildet um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus unter der Mitgestaltung der Kita St. Marien und des Kirchenchores. Anschließend gibt es am und im Pfarrzentrum Mittagessen. Das Rahmenprogramm gestaltet der Kindergarten St. Marien. Gleichzeitig findet erstmals ein Bücherbasar statt. Es gibt auch Kaffee und Kuchen vom Frauenbund. Ab 14 Uhr werden die Kindergartenkinder der Kita St. Nikolaus etwas aufführen. Der Pfarrgemeinderat und die beteiligten Verbände sowie die vielen freiwillige Helfer freuen sich auf zahlreiche Besucher. red