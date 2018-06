Pfarrfest mit Einweihung des Pfarrhauses

md



Das Pfarrfest in Ebenhausen findet heuer erstmals im Pfarrgarten und im Hof des Pfarrhauses statt. Beginn ist am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche Alle Heiligen. Im Anschluss begleitet die Blaskapelle die Gottesdienstbesucher zum Pfarrhaus, das an diesem Tag eingeweiht wird. Ab 17.30 Uhr unterhalten die Notenkiller, das ist die Nachwuchsgruppe der Blaskapelle Ebenhausen, beim Pfarrfest. Festausklang ist gegen 20 Uhr.