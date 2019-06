Pfarrfest in Weisendorf

Das Pfarrfest an Fronleichnam, 20. Juni, in Weisendorf beginnt nach der Fronleichnamsprozession auf der Pfarrwiese. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch die jüngeren Gäste kommen durch ein abwechslungsreiches Programm des Jugendteams nicht zu kurz. Die musikalische Unterhaltung übernehmen dieses Jahr der Kisi-Club und die Jugendkapelle Aurachtal. Interessenten sind zur Mithilfe aufgerufen - sei es durch Kuchenspenden, Hilfe beim Auf-/Abbau und/oder in der Küche. Die Listen hängen ab Montag, 3. Juni, an der Infowand in der Kirche. red